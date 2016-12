Felix Neureuther hat sich mit einer krachenden Pleite aus dem Skijahr 2016 verabschiedet. Beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio fädelte der mit der Nummer eins ins Rennen gegangene Partenkirchener bereits nach 33 Sekunden des ersten Durchgangs ein und schied aus.

"Das ist kein Weltuntergang. Einfädler passieren, auch wenn sie natürlich nicht vorkommen sollten", sagte der 32-Jahre alte Neureuther: "Ich denke schon, dass ich eine sehr gute Form habe, ich muss es halt im neuen Jahr nur umsetzen."

Damit bleibt Neureuther in der WM-Saison ohne Podestplatzierung in seiner Spezialdisziplin, nachdem er zuletzt schon in Val d'Isère im zweiten Durchgang nicht ins Ziel gekommen war.

An die Spitze setzte sich im ersten Durchgang Norwegens Olympiadritter Henrik Kristoffersen mit 23 Hundersteln Vorsprung auf Österreichs Superstar Marcel Hirscher. Bester Deutscher zur Halbzeit war Dominik Stehle (Obermaiselstein) auf einem starken zehnten Platz (0,80 Sekunden zurück), Linus Strasser (München) rutschte als 26. (+1,77) noch in den zweiten Durchgang. Wie Neureuther kam auch Riesenslalom-Spezialist Stefan Luitz (Bolsterlang) nicht ins Ziel.

"Hirscher und Kristoffersen haben aber heute auch nix Besonderes gemacht, muss ich sagen. Das zeigt, das jeder schlagbar ist", sagte Neureuther: "Man muss halt probieren, das runterzubringen. Daran werde ich weiter arbeiten, und dann sieht es gut aus."

Genau ein Jahr zuvor war Hirscher an gleicher Stelle nur knapp von einer abstürzenden TV-Drohne verfehlt worden. Damals sicherte sich Kristioffersen den Sieg vor seinem österreichischen Rivalen.

(sid)