Ski-WM Neureuther sieht sich nach Knie-Verletzung auf gutem Weg FOTO: dpa, hm

2017-02-03T10:45+0100

Felix Neureuther macht sich nach seiner Knieverletzung keine Sorgen um einen WM-Start. Deutschlands bester Skirennfahrer hatte sich am 24. Januar beim Flutlicht-Slalom in Schladming an der Kapsel im Knie verletzt.