Ski-WM in St. Moritz: Kriechmayer vor Abbruch mit überragender Bestzeit im Training

Vincent Kriechmayr (Österreich) hat bei der Ski-WM in St. Moritz mit einer überragenden Bestzeit im zweiten, vorzeitig abgebrochenen Abfahrtstraining ein deutliches Zeichen gesetzt. Kriechmayr, der noch um einen der vier Plätze in der österreichischen Mannschaft für das Rennen am Samstag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) fuhr, lag 1,30 Sekunden vor Medaillenanwärter Beat Feuz (Schweiz). Rang drei belegte Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer (Österreich/1,34) vor Super-G-Weltmeister Erik Guay (Kanada/1,41). Andreas Sander (Ennepetal/2,08) erreichte Rang 15. Das zweite Training musste wegen aufkommenden Nebels nach bereits 24 Startern abgebrochen werden. Ob am Freitag noch eine dritte Trainingsfahrt angesetzt wird, war zunächst unklar. Josef Ferstl (Hammer) und Thomas Dreßen (Mittenwald) gehören zu den Rennläufern, die lediglich den ersten Probelauf am Dienstag absolviert haben. Dem Reglement entsprechend reicht eine Trainingsfahrt aus.