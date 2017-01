später lesen Knieverletzung Lange Pause für Ski-Rennläufer Brandner Teilen

Ski-Rennläufer Klaus Brandner (Königssee) muss nach seinem Sturz auf der Streif in Kitzbühel nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) mindestens sechs Monate pausieren. Der 26-Jährige war nach seinem Unfall im Training am Donnerstag noch am Abend in München operiert worden. Bei seinem Sturz hatte Brandner einen Riss der Patellasehne im linken Knie erlitten. Bei der Operation wurde außerdem ein eingerissener Meniskus wieder zusammengenäht. Das eingerissene hintere Kreuzband wird dagegen konservativ behandelt.