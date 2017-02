später lesen Schweizer Ski-Star Gut erfolgreich am Knie operiert FOTO: dpa, la nic FOTO: dpa, la nic 2017-02-23T12:36+0100 2017-02-23T12:36+0100

Skirennfahrerin Lara Gut aus der Schweiz ist nach ihrer schweren Knieverletzung erfolgreich operiert worden. Der Eingriff habe bereits am Montag in Genf stattgefunden, berichtete die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison am Donnerstag.