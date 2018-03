Ski-Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien hat nach Gold in Pyeongchang hauchdünn auch die kleine Kristallkugel für die Saisonbeste in der Abfahrt gewonnen.

Im letzten Rennen des Weltcup-Winters im schwedischen Are belegte sie hinter ihrer Verfolgerin Lindsey Vonn (USA) den zweiten Rang (0,06 Sekunden zurück) - und rettete in der Gesamtwertung der Königsdisziplin damit drei Punkte Vorsprung ins Ziel.

Viktoria Rebensburg überzeugte auf der WM-Strecke für 2019, die wegen schlechter Witterung auf nicht einmal eine Minute Fahrzeit verkürzt worden war, mit einem vierten Rang. Ihre achte Podestplatzierung in diesem Winter verpasste sie nur um 0,05 Sekunden. "Ich bin immer der festen Überzeugung", sagte sie in der ARD, "dass alles zurückkommt in unserem Sport, sonst wirst du eh verrückt."

Das wichtigste Rennen für Rebensburg in Are ist ohnehin am Sonntag der letzte Riesenslalom, in dem sie zum dritten Mal die Gesamtwertung in dieser Disziplin gewinnen kann. Bei 92 Punkten Vorsprung auf Tessa Worley (Frankreich) ist ihr die kleine Kristallkugel so gut wie sicher. In der Abfahrt fuhr Rebensburgs Mannschaftskollegin Kira Weidle (Starnberg) auf Rang 18.

Vonn hätte ihre neunte kleine Kristallkugel in der Abfahrt nur gewinnen können, hätte sich zwischen sie und Goggia eine weitere Läuferin geschoben. "Ich bin gut gefahren, aber Sofia ist auch gut gefahren. Sie hat es verdient", sagte die ein wenig enttäuschte Amerikanerin. Mit ihrem 82. Weltcup-Sieg ist sie immerhin der Bestmarke von Ingemar Stenmark (Schweden/86 Siege) wieder ein Stück nähergekommen.

Für Goggia ist es die erste kleine Kristallkugel überhaupt. Sie ist die erste Ski-Rennläuferin aus Italien seit Denise Karbon 2008 (Riesenslalom), die eine Disziplin-Wertung im Weltcup gewinnt.

(sid)