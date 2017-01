Es ist nicht überliefert, was Lindsey Vonn nach der Operation ihres gebrochenen rechten Oberarms im November als erstes gefragt hat. "Wie ist es gelaufen?" oder "Wo ist die Kamera?" Argumente für Letzteres liefert zumindest das fünfeinhalbminütige Video, das der 32-jährige US-Skistar vor zehn Tagen bei Facebook veröffentlicht hat und das bis gestern 1,5 Millionen Zugriffe verzeichnete. Es sind fünfeinhalb Minuten, die die Reha der Lindsey Vonn akribisch abbilden. Ich, Lindsey Vonn, kann meine Finger kaum bewegen, weil der Bruch Nerven beschädigt hat. Ich, Lindsey Vonn, zeige euch meine krasse OP-Narbe. Ich, Lindsey Vonn, kann den ersten Joghurt wieder essen. Ich, Lindsey Vonn, sitze im Bikini im Pool und hebe ein Glas Wasser hoch. Ich, Lindsey Vonn, stehe da in Hotpants und kann wieder mit Hanteln trainieren.

FOTO: AFP

Das Video war der Bewegtbild-Auftakt zu Vonns Comeback im Ski-Alpin-Zirkus. Ein Sinnbild dafür, wie begabt die clevere Blondine darin ist, sich selbst zu vermarkten. Als Sportlerin. Als Idol. Als Schönheitsideal. Einen Tag später folgte die Livebild-Inszenierung. Beim Weltcup, in Altenmarkt-Zauchense, Österreich, gab die viermalige Gesamtweltcup-Siegerin eine Pressekonferenz. Via Getränkedose und Mütze war der Sponsor hübsch in Szene gesetzt, der sich mit seinem Engagement bei Leipzigs Fußballern viele Antipathien gesichert hatte. Und Hündchen Lucy saß bei Frauchen Lindsey auf dem Schoß. Im Häkelkleidchen. Wie süß. Ich, Lindsey Vonn, die Tierliebhaberin.

Vonn saß da und sagte epische Sätze wie: "Für mich ist Skifahren wie Luft. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal meine Karriere beende. Ich brauche die Geschwindigkeit. Aber wenn ich noch einmal stürze, wird es kompliziert. Es ist alles vorbereitet, es gibt einen Notfallplan." Beim Weltcup wurde sie später 13. Vonn, die sich jahrelang Duelle mit Maria Höfl-Riesch lieferte, ist mit bislang 76 Erfolgen die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Ein Ausnahmetalent. Auf der Piste, aber eben längst auch abseits davon. Nicht zuletzt durch ihre langen Aufenthalte in Österreich während der Saison spricht sie fließend deutsch. In Österreich gewann sie genannten Brausefabrikanten als Sponsor. Es ist beileibe nicht ihr einziger.

Im Oktober, vor ihrer schweren Arm-Verletzung - nicht der ersten ihrer Laufbahn -, brachte Vonn einen Fitness-Ratgeber heraus. "Strong ist the new beautiful" (Stark ist das neue Schön), heißt er. Und sie vermarktete ihn natürlich eifrig. Wie sie sich eben auf breiter Basis vermarktet. Bei Fotoshootings. Im rückenfreien Kleid auf roten Teppichen. Zu Besuch beim Formel-1-Team ihres Sponsors. Als Ex-Freundin von Golfstar Tiger Woods. Wo Vonn ist, sind Fotografen, da sind Öffentlichkeit und Werbewirksamkeit garantiert. Ihre Bekanntheit nutzt sie indes auch - ganz der Tradition von US-Sportgrößen folgend - für karitative Engagements. Ich, Lindsey Vonn, der gute Mensch.

Dieser gute Mensch verfolgt dieser Tage mal wieder sein ehrgeizigstes Ziel: Die "Speed-Queen" will im Weltcup auch mal gegen Männer fahren. "Ich weiß, dass ich nicht gewinnen werde, aber ich will zumindest die Chance haben, es zu versuchen. Ich denke, ich habe genug Weltcups gewonnen und genug Respekt innerhalb der Branche, dass ich diese Chance erhalten sollte", sagte sie der Zeitung "Denver Post". Der Ski-Weltverband FIS lehnt Vonns Ansinnen bisher ab. Doch locker lassen wird sie nicht. Schon 2012 stellte sie den ersten Antrag in dieser Hinsicht. Bis auf Weiteres muss Vonn aber gegen Frauen fahren. Wie heute in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen. Im abschließenden Training belegte sie gestern Rang fünf. Die Spitze ist also schon wieder in Reichweite.

Am 5. Februar (19 Uhr) startet Eurosport übrigens die Doku "Chasing History". Eine Doku über Vonns Reha, ein Blick hinter die Kulissen ihres Lebens. Ein Leben wie ein Film. Mit viel Werbung, freilich.

