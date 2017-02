später lesen Ski-WM Luitz legt Trainingspause ein Teilen

Twittern





2017-02-12T21:41+0100 2017-02-12T21:41+0100

Skirennfahrer Stefan Luitz hat vor der Ski-WM in St. Moritz mit dem Training ausgesetzt. Dem 24-Jährigen sei am Sonntagmorgen etwas flau im Magen geworden, berichtete Herren-Bundestrainer Mathias Berthold am Sonntag im Team-Hotel in Celerina. Luitz habe deswegen nicht mehr mit den anderen Slalom- und Riesenslalom-Fahrern in Schruns trainiert, sondern sei schon am Morgen in die Schweiz gefahren, um sich auszuruhen. Er werde wohl auch am Montag nicht trainieren. Luitz ist einer von drei Herren, die für das Team-Event am Dienstag nominiert sind. Zudem ist er für den Slalom und Riesenslalom vorgesehen.