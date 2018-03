Beim Weltcup-Slalom in Ofterschwang hatten Veronika Velez-Zuzulova (Slowakei) und Michaela Kirchgasser (Österreich) einen besonderen Auftritt. weniger

Beim Weltcup-Slalom in Ofterschwang hatten Veronika Velez-Zuzulova (Slowakei) und Michaela Kirchgasser (Österreich) einen besonderen Auftritt.

Beide starteten am Samstag zum letzten Mal im Weltcup und fuhren aus diesem Anlass jeweils in Landestracht, Kirchgasser in einem pinkfarbenen Dirndl.