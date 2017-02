später lesen Schweizer WM-Hoffnung Rebensburg ist eine gute Freundin von Gut Teilen

Twittern





2017-02-06T13:01+0100 2017-02-06T13:01+0100

Die Schweizer WM-Hoffnung Lara Gut betrachtet Deutschlands beste Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg als enge Freundin im Ski-Zirkus. "Das ist speziell. Ab und zu fährt man Rennen mit Leuten und spricht kein Wort. Aber manchmal entstehen Freundschaften", sagte die 25-Jährige in einem Interview des "Münchener Merkur" (Dienstag). "Einmal, in Lake Louise, haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten, seitdem sind wir befreundet. Sie ist ein toller Mensch, ich mag sie extrem gerne." Im WM-Auftaktrennen zählen Gut und Rebensburg zu den Kandidatinnen auf eine Medaille. Neben dem Super-G am Dienstag (12 Uhr/ZDF und Eurosport) ist die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison auch in der Abfahrt, der Kombination und im Riesenslalom eine der Favoritinnen. Rebensburg hat bis auf in der Kombination in den gleichen Disziplinen Medaillenchancen bei der Ski-WM in St. Moritz.