Ski alpin: Saison-Aus für Österreicherin Hütter

Die österreichischen Ski-Rennläufer müssen erneut einen prominenten Ausfall verkraften. Cornelia Hütter (24), im vergangenen Jahr die beste Abfahrerin ihrer Mannschaft, zog sich am Mittwoch beim Training in Saalbach einen Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss im rechten Knie zu. Hütter hatte im vergangenen März ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. In den Gesamtwertungen belegte sie in der Abfahrt Rang fünf, im Super-G Rang drei.