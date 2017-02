später lesen Alpine Ski-WM Schneefall erzwingt Programmänderungen Teilen

Neuschnee und Wind haben bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz/Schweiz (6. bis 19. Februar) vor Beginn der Wettkämpfe zu ersten Programmänderungen geführt. Das für Montagvormittag angesetzte Abfahrtstraining der Frauen musste zunächst auf 12.30 Uhr verschoben werden, um den Schnee aus der Piste zu räumen. Bis zum Montagmorgen waren teilweise bis zu 35 Zentimeter gefallen. Das für 12.30 Uhr angesetzte Training der Männer wurde abgesagt. Erster Wettbewerb in St. Moritz ist am Dienstag der Super-G der Frauen (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport).