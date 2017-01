später lesen Zwei Wochen vor WM-Beginn Kapselzerrung zieht Neureuther aus dem Verkehr FOTO: dpa, hm Teilen

Felix Neureuther sorgt sich knapp zwei Wochen vor Beginn der alpinen Ski-WM in St. Moritz (5. bis 19. Februar) um seinen Gesundheitszustand. Der Start der größten deutschen Medaillenhoffnung beim Heimrennen am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen ist wegen einer Kapselzerrung im linken Knie gefährdet. Das teilte Neureuther am Donnerstag mit.