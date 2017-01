Die alpine Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ist von einigen spektakulären und schweren Stürzen überschattet worden. Der Franzose Valentin Giraud Moine kam auf der eisigen und schwierigen Kandahar-Strecke ebenso zu Fall wie Erik Guay (Kanada) und Steven Nyman (USA).

Das Rennen musste immer wieder unterbrochen werden. Bei Giraud Moine, der zuletzt auf der Streif in Kitzbühel Platz zwei belegt hatte, bestand der Verdacht auf Unterschenkelbruch.

Im Zwischenklassement nach 20 Läufern führte der Amerikaner Travis Ganong. "Es ist heute am Limit. Ich denke, die FIS muss bis morgen etwas tun", sagte der Norweger Kjetil Jansrud, der zunächst den zweiten Platz belegte. Selbst US-Skistar Lindsey Vonn war nach dem Abfahrtstraining der Frauen in Cortina d'Ampezzo schockiert von den TV-Bildern aus Garmisch. "Ich kann nicht mehr hinsehen. Soviele Stürze und Verletzungen. Das ist verrückt", schrieb Vonn bei Twitter.

Das Rennen am Freitag war der Ersatz für die ausgefallene Lauberhorn-Abfahrt in Wengen/Schweiz. Am Samstag (12.00 Uhr) folgt in Garmisch noch eine Abfahrt, am Sonntag (10.15/13.15 Uhr) findet ein Riesenslalom mit Lokalmatador Felix Neureuther statt.

