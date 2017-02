später lesen Ski-WM Deutsches Team scheitert früh – Neureuther verletzt FOTO: afp, CS FOTO: afp, CS Teilen

Twittern





2017-02-14T12:44+0100 2017-02-14T13:11+0100

Die deutschen Ski-Rennläufer haben bei der WM in St. Moritz die nächste herbe Enttäuschung erlebt. Felix Neureuther und Co. sind im Mannschaftswettbewerb bereits in der ersten Runde an der Slowakei gescheitert.