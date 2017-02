später lesen Ski-WM Fliegerstaffel zerstört Kamera – zweiter Durchgang verzögert FOTO: rtr, WR/DZL 2017-02-17T12:49+0100 2017-02-17T13:30+0100

Bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz wäre es am Freitag beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Ein Flugzeug der Showtruppe "PC-7 Team" der Schweizer Luftwaffe durchtrennte das Aufhängekabel einer Seilbahnkamera, worauf Teile der Kamera aus großer Höhe in den Zielraum stürzten. Verletzt wurde nach Angaben der ermittelnden Kantonspolizei Graubünden niemand.