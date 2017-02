später lesen Ski-WM in St. Moritz Superstar Gut mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht FOTO: rtr, WR//IK FOTO: rtr, WR//IK Teilen

Ski-Star Lara Gut aus der Schweiz muss den Medaillenkampf in der alpinen WM-Kombination in St. Moritz möglicherweise vorzeitig aufgeben. Die 25-Jährige stürzte nach Platz drei in der Abfahrt beim Einfahren für den Slalom (13 Uhr) und wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Es bestehe der Verdacht auf eine Verletzung am linken Knie, hieß es von Seiten des Schweizer Verbandes.