später lesen Ski alpin Terminänderung der Wettbewerbe in Lienz 2017-12-26T16:30+0100 2017-12-26T16:29+0100

Der für Freitag (29. Dezember) angesetzte Slalom-Wettbewerb im alpinen Ski-Weltcup der Frauen im österreichischen Lienz wird auf Donnerstag (10.30 Uhr) vorverlegt. Stattdessen steht an selber Stelle am Freitag ein Riesenslalom an, dessen Austragung ursprünglich für Donnerstag vorgesehen war. Dies teilte der Internationale Ski-Verband (FIS) am Dienstag mit Verweis auf die Wetterprognose mit.