Riesenslalom in Ofterschwang

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg (Kreuth) hat nach den Enttäuschungen bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang ihr zweites großes Saisonziel dicht vor Augen.

Durch den zweiten Rang beim Weltcup-Riesenslalom in Ofterschwang im Allgäu hinter der zweifachen Olympia-Zweiten Ragnhild Mowinckel (Norwegen) baute die 28-Jährige ihren Vorsprung in der Disziplin-Wertung auf 92 Punkte vor Tessa Worley (Frankreich) aus.

Beim Weltcup-Finale in der kommenden Woche im schwedischen Are ist Rebensburg ihre dritte kleine Kristallkugel nach 2011 und 2012 damit praktisch nicht mehr zu nehmen. Nur bei einem Sieg von Worley und einer Platzierung schlechter als Rang 15 würde Rebensburg den Gesamtsieg noch abgeben müssen. "Ich werde voll angreifen, ich möchte nochmal ein Rennen gewinnen in dieser Saison", sagte Rebensburg im ZDF.

Keine Chance mehr auf den Gesamtsieg im Riesenslalom hat Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin (USA), die allerdings vorzeitig und wie im vergangenen Jahr den Gesamtweltcup gewann. Shiffrin sicherte sich ihre zweite große Kristallkugel durch einen dritten Rang am Ofterschwanger Horn, ihr Vorsprung auf Wendy Holdener (Schweiz) beträgt vor den letzten fünf Saisonrennen uneinholbare 603 Punkte.

Eine bemerkenswerte Leistung vor 6000 begeisterten Zuschauern bot Veronique Hronek (Unterwössen) bei ihrem ersten Weltcup-Rennen nach drei Jahren und drei Kreuzbandrissen im linken Knie. Sie kämpfte sich bei schwierigen Pistenbedingungen mit der Startnummer 40 erst in den zweiten Lauf und belegte am Ende Rang 24. Lena Dürr (Germering/39.hatte den Einzug in den zweiten Lauf verpasst, Ann-Katrin Magg (Überlingen) war im ersten Lauf ausgeschieden.

