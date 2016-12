später lesen Skicross Zacher mit nächstem Weltcup-Sieg in Südtirol Teilen

Twittern







Skicrosserin Heidi Zacher hat beim Weltcup in Innichen den zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden gefeiert. Die Lenggrieserin gewann am Donnerstag in Südtirol mit einem starken Finallauf vor der Weltmeisterin von 2013, Fanny Smith (Schweiz), und der Französin Marielle Berger Sabbatel. Zachers Teamkollegin Daniela Maier musste sich nach einem ärgerlichen Halbfinal-Aus mit Rang sechs begnügen. Bei den Herren ging der Tageserfolg an den slowenischen Weltmeister Filip Flisar. Bester Deutscher war Paul Eckert auf dem 19. Platz.