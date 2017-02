später lesen Ski alpin Zusätzliches Abfahrtstraining bei Ski-WM Teilen

Twittern





2017-02-09T19:22+0100 2017-02-09T19:22+0100

Nach dem abgebrochenen Abfahrtstraining vom Donnerstag bekommen die Skirennfahrer um Andreas Sander, Josef Ferstl und Thomas Dreßen bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz eine zusätzliche Übungsfahrt. Am Freitag können alle Sportler von 9.30 Uhr an ein weiteres Mal über die Corviglia-Piste fahren - allerdings nur bis zum Rominger-Sprung. Über die volle Distanz geht es nicht, weil sich Damen und Herren das gleiche Ziel teilen und die Alpine Kombination der Damen um 10 Uhr beginnt. Am Donnerstag war das Training abgebrochen worden, weil Wolken in der Strecke die Sicht eingeschränkt hatten. Nur 30 Fahrer konnten deswegen starten.