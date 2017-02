Vogt wurde am 5. Februar 1992 in Schwäbisch Gmünd geboren und startet für den SC Degenfeld. weniger

Vogt wurde am 5. Februar 1992 in Schwäbisch Gmünd geboren und startet für den SC Degenfeld.

Erstmals trat Vogt 2004 in Meinerzhagen auf internationaler Bühne auf.

Gemeinsam mit Svenja Würth holte sie bei den Deutschen Meisterschaften 2008 in Oberhof die Silbermedaille im Teamspringen.

2009 wurde Vogt Zweite bei den Deutschen Meisterschaften. Ihren ersten Sieg im Continentalcup feierte sie am 2. Januar 2010 in Baiersbronn.

Am 7. Januar 2012 feierte Vogt in Hinterzarten ihr Debüt im Weltcup, schaffte es als 35. aber nicht in den zweiten Durchgang.