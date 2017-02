später lesen Nordische Ski-WM Deutsche Gold-Kombinierer auch für Einzel nominiert 2017-02-28T11:21+0100 2017-02-28T11:21+0100

Wie erwartet gehen die deutschen Nordischen Kombinierer im WM-Einzel mit dem Springen von der Großschanze in Top-Besetzung auf Medaillenjagd. Bundestrainer Hermann Weinbuch schickt Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn Kircheisen und Fabian Rießle in das WM-Rennen an diesem Mittwoch. Das Quartett hatte am vergangenen Sonntag Gold im Teamwettbewerb gewonnen und zwei Tage zuvor im Einzel von der kleinen Schanze für einen historischen Vierfach-Triumph gesorgt. Die erneut favorisierten DSV-Athleten verzichteten am Dienstag bei dichtem Nebel auf das Sprungtraining und absolvierten nur eine lockere Laufeinheit in der Loipe. "Die Jungs brauchen nach den anstrengenden Tagen eine Pause", sagte Weinbuch.