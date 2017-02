später lesen Nordische Ski-WM Deutsche Kombinierer im ersten Sprungtraining vorn dabei 2017-02-21T14:45+0100 2017-02-21T14:45+0100

Wechselnde Windbedingungen haben den deutschen Nordischen Kombinierern im ersten Sprungtraining für die WM-Entscheidung von der Normalschanze zu schaffen gemacht. Auf dem windanfälligen Bakken in Lahti kam Manuel Faißt am Dienstag am besten zurecht. Der Schwarzwälder schaffte im dritten Durchgang 99,5 Meter und war damit Tageszweiter. Der Österreicher Bernhard Gruber hatte im zweiten Versuch 100 Meter erreicht. Insgesamt gehörte das deutsche Sextett in allen drei Durchgängen mit zur Spitzengruppe. "Wir waren positiv überrascht von der Schanze. Ich bin mit den gezeigten Leistungen zufrieden", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.