Langlauf: Dotzler als Ersatzmann der WM-Staffel

Der Deutsche Skiverband hat auf die Ausfälle im Langlauf-Herren-Team reagiert und Hannes Dotzler nachnominiert. Der Allgäuer traf am Mittwochnachmittag in der finnischen WM-Stadt Lahti ein. Nach der verletzungsbedingten Abreise von Sebastian Eisenlauer und dem krankheitsbedingten Fehlen von Tim Tscharnke hatte der DSV nur noch vier Läufer für die am Freitag auf dem Programm stehende 4 x 10-Kilometer-Staffel in Finnland. Das Risiko eines weiteren Ausfalls und dem damit verbundenen Startverzicht der Staffel war den Verantwortlichen zu groß. Dotzler gilt als Allrounder, der sowohl im klassischen als auch freien Part eingesetzt werden kann. Allerdings ist ein Einsatz des 27-Jährigen eher unwahrscheinlich. Dotzler war nach zweijährigem Fehlen wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers erst im Januar wieder in den Wettkampfmodus zurückgekehrt. Besondere Leistungen sind von ihm noch nicht zu erwarten.