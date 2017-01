später lesen Skilanglauf Dotzler gibt Weltcup-Comeback nach zwei Jahren Teilen

Skilangläufer Hannes Dotzler kehrt am Wochenende nach zweijähriger Leidenszeit in den Weltcup zurück. Der 26-Jährige aus Sonthofen geht am Sonntag im schwedischen Falun im Klassikrennen über 30 Kilometer an den Start. "Nach langer Zwangspause freue ich mich, wieder bei einem Weltcup am Start stehen zu können", teilte der Olympia-Teilnehmer von 2014 auf seiner Facebook-Seite mit. Dotzler hatte sein bislang letztes Weltcup-Rennen im Januar 2015 absolviert, ehe ihn das Pfeiffersche Drüsenfieber für lange Zeit zurückwarf. In Falun stehe für ihn "der Trainingseffekt des Wettkampfs im Vordergrund und natürlich die Freude, endlich wieder bei Weltcupkulisse laufen zu können", so Dotzler. Dotzlers bislang bestes Weltcup-Ergebnis ist ein zweiter Platz bei der Tour-de-Ski-Etappe am 1. Januar 2014 über 15 Kilometer in Lenzerheide/Schweiz. Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi verpasste er im Teamsprint wegen eines Sturzes seines Partners Tim Tscharnke kurz vor dem Ziel eine sicher geglaubte Medaille.