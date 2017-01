später lesen Skispringen Freund nicht bei Weltcup in Zakopane Teilen

Skisprung-Weltmeister Severin Freund wird auch den Weltcup im polnischen Zakopane am kommenden Wochenende auslassen und stattdessen in Oberstdorf individuell trainieren. Der 28-Jährige, der aufgrund einer fiebrigen Erkältung zuletzt die Vierschanzentournee nach zwei Springen vorzeitig beendet und in der Vorwoche auch auf die beiden Weltcup-Springen in Wisla/Polen verzichtet hatte, fehlt im fünfköpfigen Aufgebot von Bundestrainer Werner Schuster.