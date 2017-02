Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer hat zwei Wochen nach seinem Sturz beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf grünes Licht für die WM-Teilnahme erhalten.

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister aus Österreich, der sich bei seiner Bruchlandung im Allgäu eine Seitenbandverletzung im rechten Bein zugezogen hatte, wird am Dienstag mit dem ÖSV-Team nach Lahti reisen.

"Es war keine Wunderheilung, sondern viel Arbeit und das Glück, dass es mich bei dem Sturz nicht schlimmer erwischt hat", sagte Schlierenzauer am Montag nach positiv verlaufenen Testsprüngen in Seefeld. "Ich freue mich extrem, in Lahti dabei sein zu können."

(dpa)