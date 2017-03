später lesen Nordische Ski-WM Finne Niskanen holt Langlauf-Gold über 15 km FOTO: afp FOTO: afp 2017-03-01T14:05+0100 2017-03-01T14:35+0100

Iivo Niskanen hat Finnland mit viel Wut im Bauch in den siebten Langlauf-Himmel geschickt, das letzte deutsche Loipen-Aufgebot trotz großen Kampfes eine satte Pleite kassiert: Mit einem Traumrennen sicherte Niskanen der Gastgeber-Nation in der 15-km-Entscheidung der WM in Lahti den ersten Titel und sorgte für allerbeste Volksfeststimmung. Die Laune der DSV-Läufer war dagegen im Keller: Als bester kam Jonas Dobler auf Platz 27.