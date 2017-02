Kennen Sie die Namen der Sieger bei Einzelrennen der laufenden Weltcupsaison in der Nordischen Kombination? Hier sind sie: Rydzek, Rydzek, Frenzel, Frenzel, Rydzek, Frenzel, Frenzel, Rießle, Frenzel, Frenzel, Rydzek, Rießle, Rydzek, Rydzek, Frenzel, Rydzek, Rydzek, Kircheisen und (als einziger Nichtdeutscher) Watanabe. In 15 von 19 Rennen gewannen also Johannes Rydzek oder Eric Frenzel, und bei den letzten beiden waren sie gar nicht am Start. Achtmal hatte Rydzek - auch schon mal dank einer Fußspitze Vorsprung - das bessere Ende für sich, siebenmal Frenzel. Der Bayer und der Sachse machen aus dem Weltcup eine innerdeutsche Veranstaltung. Selbiges haben sie auch mit der anstehenden WM im finnischen Lahti vor. "Ich stelle aber keine Medaillenrechnungen an. Wenn ich mal meine Karriere beende, werde ich bestimmt mal gucken, wo ich mit meiner Bilanz so stehe. In Lahti kann eine Medaille herausspringen, es muss aber nicht. Ich kann sehr gut einschätzen, was möglich ist", sagt Frenzel.

Der 28-Jährige, der Olympiasieger von Sotschi, der dreimalige Weltmeister und seit 2013 viermalige Gesamtweltcup-Sieger reist als Favorit nach Lahti. "Dass er mit diesem Druck fertig wird, hat er schon bewiesen. Ich gehe davon aus, dass er voll auf Angriff setzt", sagt Bundestrainer Hermann Weinbuch. Frenzel, der schon mit 18 Vater wurde, ist der Gejagte. Der Taktiker in der Loipe, der, der gefühlt schon jedes erdenkliche Szenario im Rennen erlebt und gemeistert hat. Wie ordnet so jemand einen WM-Titel im Vergleich zum Sieg im Gesamt-Weltcup ein? "Das hieße, Äpfel mit Birnen zu vergleichen", sagt er.

Rydzek ist der Herausforderer - aber auch der Titelverteidiger auf der Normalschanze. Einer mit unbändiger Physis und unbändigem Willen. Verlieren nagt an ihm. "Johannes ist mental stärker geworden, er kann Misserfolge schneller abhaken", sagt Weinbuch. Die Führung im Gesamtweltcup lässt den 25-Jährigen selbstsicher nach Finnland blicken. Dort sucht er zwischen Training und maximal vier Wettkämpfen (zwei im Einzel, zwei im Team) die Ablenkung. "Ich bin ein Typ, der die ein oder andere Serie schaut. ,Game of Thrones' zum Beispiel. Da bin ich großer Fan und warte schon ungeduldig auf die nächste Staffel. Ich werde in punkto Serien auf jeden Fall gut ausgestattet nach Lahti reisen", sagt Rydzek.

So sehr die beiden sich auch duellieren, im Team mit Fabian Rießle und Routinier Björn Kircheisen zählt nur der gemeinsame Erfolg. "Das stellt man sich schwierig vor, aber wir laufen ja nicht mit vier Mann gleichzeitig auf der Strecke", sagt Frenzel. Rydzek beteuert: "Wir verbringen ja so viel Zeit miteinander, da gehört Spaß dazu. Letztlich ist die gute Stimmung auch ein Erfolgsrezept unseres Teams."

Indes, auch die Erfolge dieses Winters verhindern nicht, dass Frenzel und Rydzek Dinge haben, mit denen sie hadern. Bei Rydzek ist es die Vergabe der Olympia-Orte. "Natürlich wäre es schön gewesen, selbst auch mal Olympische Spiele in einem europäischen Wintersportort mit großer Tradition zu bestreiten, aber das wird mir wohl nicht vergönnt sein", sagt er. Bei Frenzel ist es die Auszeichnung "Sportler des Jahres", der er sich schon mal ganz nahe wähnte und die er noch nicht abgeschrieben hat. "Ich hatte ja schon 2014 ein bisschen damit geliebäugelt, denn natürlich ist das eine prestigeträchtige Auszeichnung, aber gut, dann wurde es eben Robert Harting für seinen Diskus-Europameistertitel. Ich kann auch in diesem Jahr nicht mehr tun, als meine bestmögliche Leistung zu bringen. Und dann warte ich mal ab, ob es reicht", sagt er.

Denken mag er: Wenn nicht dieses Jahr, wann dann?

Quelle: RP