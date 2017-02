später lesen Lahti Kasper erklärt nordische Ski-WM für eröffnet 2017-02-22T19:27+0100 2017-02-22T19:27+0100

FIS-Präsident Gian Franco Kasper hat am Mittwochabend die 51. nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti für eröffnet erklärt. Um 19.56 Uhr (Ortszeit) sprach der Chef des Ski-Weltverbandes im Beisein von IOC-Präsident Thomas Bach und Finnlands Staatschef Sauli Niinistö als Höhepunkt einer farbenfrohen Feier im starken Schneetreiben die traditionelle Eröffnungsformel. "Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der größten Skiparty des Jahres", sagte Kasper. Vorausgegangen war eine knapp einstündige Zeremonie auf dem Marktplatz im Herzen von Lahti, die ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zur hundertjährigen Unabhängigkeit Finnlands stand. Hauptdarsteller war die finnische Fantasyfigur Rölli, auch Eiskunstläuferin Kiira Korpi hatte einen Auftritt als Eisprinzessin. Zahleiche Athleten ließen sich trotz Temperaturen von sechs Grad unter Null die Feier nicht entgehen und zogen in einer Parade an den Fans vorbei in Richtung Bühne. Den Abschluss bildete ein riesiges Feuerwerk.