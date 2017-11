später lesen Wintersport Katharina Althaus deutsche Skisprung-Meisterin 2017-11-04T21:37+0100 2017-11-04T21:37+0100

Skispringerin Katharina Althaus hat am Samstag in Oberstdorf den deutsche Meistertitel gewonnen. Die 21 Jahre alte Lokalmatadorin holte auf der Normalschanze in der heimischen Erdinger-Arena 236,4 Punkte. Svenja Würth aus Baiersbronn wurde mit 223,7 Zählern Zweite. Dritte wurde Juliane Seyfarth aus Ruhla. Olympiasiegerin Carina Vogt kam nach fast dreimonatiger Verletzungspause auf den vierten Platz.