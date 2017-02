später lesen Wintersport Kombinierer Hahn holt Bronze bei Junioren-WM Teilen

Kombinierer Martin Hahn (19) hat bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der Junioren in Park City/US-Bundesstaat Utah die Bronzemedaille gewonnen. Der Klingenthaler musste sich nach einem Sprung und dem abschließenden 10-km-Langlauf nur dem siegreichen Finnen Arttu Mäkiaho und dem laufstarken Österreicher Mika Vermeulen geschlagen geben. Hahns Rückstand auf Mäkiaho betrug 25,6 Sekunden. "Mit dem Sprung habe ich mir eine solide Grundlage geschaffen. Ich habe dann die Lücke schnell zugelaufen und früh gemerkt, dass da was geht. Ich hatte aber auch super Material", sagte Hahn nach dem Wettbewerb auf der Olympiastrecke von 2002. Fünfter wurde der Oberaudorfer Luis Lehnert, mit Rang sieben musste sich dagegen Vinzenz Geiger zufriedengeben. Der Oberstdorfer galt nach seinen Erfolgen im Weltcup als Titelfavorit und lief zunächst lange gemeinsam mit Mäkiaho alleine an der Spitze, fiel aber nach einer Attacke des Finnen zurück und wurde von einigen Verfolgern noch "geschluckt".