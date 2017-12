später lesen Skispringen Severin Freund will erst im Sommer wieder springen FOTO: AP, AP 2017-12-22T09:35+0100 2017-12-22T09:40+0100

Skisprung-Olympiasieger Severin Freund will seinen erneuten Kreuzbandriss auskurieren und erst im Sommer wieder von der Schanze springen. "Was das dann genau für ein Datum ist, ist nicht entscheidend. Ich will mir keinen Druck machen", sagte der 29-Jährige.