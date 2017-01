Kombinierer Johannes Rydzek hat den ersten Wettbewerb des prestigeträchtigen "Triples" im österreichischen Seefeld gewonnen und die außergewöhnliche Siegesserie seines Teamkollegen Eric Frenzel damit beendet.

Frenzel riss im Fallen die Fußspitze nach vorne, doch selbst mit einem "Tigersprung" konnte er das Ende der Siegesserie in seinem "Wohnzimmer" nicht mehr verhindern: Nach zuvor elf Erfolgen im österreichischen Seefeld in Folge hat der König der Nordischen Kombinierer beim Auftakt des "Triple"-Wettbewerbs eine hauchdünne Niederlage gegen Teamkollege Johannes Rydzek kassiert. Der Weltmeister setzte sich im Fotofinish durch - und feierte seinen fünften Saisonsieg.

"Es war eine hauchdünne Entscheidung, die mit einem Körnchen Glück auch anders ausgehen kann", sagte Frenzel im ZDF und gab sich gelassen: "Ich bin völlig zufrieden mit dem, was heute passiert ist." Der siegreiche Rydzek (Oberstdorf) schwärmte derweil von dem packenden Duell in der Loipe: "Es war wieder ein genialer Fight mit Eric. Es hat am Ende alles weh getan. Es macht mich stolz, Eric in einer solchen Top-Form schlagen zu können."

Fabian Rießle (Breitnau/+21,2 Sekunden) auf Platz sieben und Manuel Faißt (Baiersbronn/+23,2) als Neunter rundeten das starke deutsche Mannschaftsergebnis ab. Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/+36,4) kam nach einem schwächeren Sprung immerhin noch auf Rang 13. Für die Norweger Jarl Magnus Riiber (Schulter ausgekugelt) und Magnus Moan (krank) ist der Wettkampf derweil vorzeitig beendet, nachdem sie am Freitag nicht an den Start gehen konnten.

Als Dritter und damit bester Deutscher war Frenzel nach einem Sprung auf 102,0 m elf Sekunden hinter dem Führenden Bernhard Gruber (Österreich) in den 5-km-Langlauf gegangen. Rydzek lag als Fünfter allerdings nur sieben Sekunden dahinter und hatte diese Lücke schnell geschlossen. In einer fünfköpfigen Spitzengruppe bestimmte das Duo in der Folge das Tempo, ehe sich Rydzek im Zielsprint durchsetzte.

Das "Seefeld-Triple" ist für die Kombinierer neben der WM der Saisonhöhepunkt. An drei Tagen stehen drei unterschiedliche Wettbewerbe mit Langläufen über 5, 10 und 15 Kilometer auf dem Plan. Der viermalige Gesamtweltcup-Sieger Frenzel hatte bei den ersten drei Austragungen alle Rennen gewonnen, zudem triumphierte er bei den letzten beiden regulären Weltcups 2013.

Die Dominanz der deutschen "Dominierer" bleibt rund einen Monat vor der nordischen Ski-WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) derweil beinahe unheimlich. Das deutsche Trio Frenzel, Rydzek und Rießle hat bei den 13 Einzel-Rennen der Saison bislang alle Siege unter sich ausgemacht und auch im einzigen Staffelwettbewerb triumphiert. Lediglich beim Teamsprint in Val di Fiemme, als die Top-Athleten des DSV pausierten, kam der Sieger nicht aus Deutschland.

(sid)