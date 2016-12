später lesen Langlauf Northug verzichtet auf Tour de Ski Teilen

Der zweimalige Langlauf-Olympiasieger Petter Northug aus Norwegen wird nicht an der 11. Tour de Ski (31. Dezember bis 8. Januar) teilnehmen. Das teilte der norwegische Skiverband mit. "Petter ist im leichten Training, aber die Tour kommt zu früh", sagte Northugs Trainer Stig Rune Kveen. Northug ist nach einem Höhentrainingslager im November "übertrainiert", wie es aus dem norwegischen Lager heißt, und muss sich schonen. Der 30-Jährige hat an allen bisherigen zehn Austragungen der Tour teilgenommen. Die Auflage 2014/15 hat er gewonnen, weil seinem Teamkollegen Martin Johnsrud Sundby der Gesamtsieg wegen des unsachgemäßen Gebrauchs eines zugelassenen Asthma-Mittels aberkannt worden war. "Ich ärgere mich darüber, dass ich nicht an der Tour teilnehmen kann, aber das ist nur extra Motivation für mich", sagte Northug. Sein Fokus läge jetzt mehr denn je auf dem Saisonhöhepunkt WM im finnischen Lahti (22. Februar bis 5. März).