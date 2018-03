später lesen Wintersport Norwegischer Skispringer Hilde beendet Karriere 2018-03-09T14:11+0100 2018-03-09T14:11+0100

Der norwegische Skispringer Tom Hilde wird seine aktive Karriere noch während dieser Saison beenden. "Ich habe es lange genug gemacht. Es war keine schwierige Entscheidung. Genug ist genug", sagte der 30 Jahre alte Hilde, der in seiner Karriere vier Silber-Medaillen bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften gewonnen hat, der norwegischen Agentur NTB. Hilde wird bei der an diesem Freitag beginnenden Raw-Air-Tour noch die ersten beiden Stationen in Oslo und Lillehammer bestreiten. FIS-Renndirektor Walter Hofer bezeichnete den Entschluss des Norwegers als "traurige Entscheidung". Hilde hatte 2010 in Vancouver auch Olympia-Bronze mit der Mannschaft gewonnen.