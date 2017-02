später lesen FIS hält an Suspendierung fest Russische Langläufer bleiben gesperrt Teilen

Twittern





2017-02-07T10:32+0100 2017-02-07T10:32+0100

Nach Olympiasieger Alexander Legkow und Jewgeni Below bleiben auch die vier anderen suspendierten russischen Langläufer Julia Iwanowa, Jewgenja Schapowalowa, Alexej Petjukow und Maxim Wylegschanin weiter von Wettkämpfen ausgeschlossen. Das gab der Weltverband FIS am Dienstag bekannt. Nach einem Berufungsantrag der vier Athleten sowie deren Anhörung vor dem FIS-Dopingpanel wurde die Entscheidung getroffen, die sich an den Verfahren gegen Legkow und Below orientiert. Nach Mitteilung der FIS können die Athleten nun noch den Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne anrufen. Die sechs russischen Langläufer waren suspendiert worden, nachdem im McLaren-Report ihre Namen in Zusammenhang mit möglichen Dopingverstrickungen vor und während der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 aufgetaucht waren. Dopingvergehen konnten ihnen bislang allerdings nicht nachgewiesen werden.