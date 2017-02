später lesen Nordische Ski-WM Sechs deutsche Langläufer starten in Sprint-Entscheidung 2017-02-22T12:30+0100 2017-02-22T12:30+0100

Sechs deutsche Langläufer gehen am Donnerstag bei der ersten Entscheidung der 51. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im finnischen Lahti an den Start. Bei den Damen wird das Kontingent von vier möglichen Starterinnen mit Sandra Ringwald, Hanna Kolb, Victoria Carl und Sofie Krehl voll ausgeschöpft. Im Sprint der Herren werden Sebastian Eisenlauer und Thomas Bing den Deutschen Skiverband (DSV) vertreten. Der Sportliche Leiter der DSV-Läufer, Andreas Schlütter, begründete die Nachnominierung von Sofie Krehl mit deren Leistungen im bisherigen Saisonverlauf. "Sie hat bei der Tour de Ski auf sich aufmerksam gemacht und auch bei den U23-Weltmeisterschaften eine starke Leistung gezeigt. Leider wurde sie im Sprint-Finale ohne eigenes Verschulden abgeräumt", sagte Schlütter. Besonders im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im nächsten Jahr als auch auf die Heim-WM 2021 in Oberstdorf wolle man junge Leute heranführen und sie mit dem besonderen Flair von Großereignissen vertraut machen.