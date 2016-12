später lesen Tour de Ski Sechs Deutsche überstehen Sprint-Qualifikation Teilen

Sechs deutsche Skilangläufer haben am Samstag die Qualifikation zum Freistil-Sprint bei der Tour de Ski überstanden. In Val Müstair erreichten Sandra Ringwald, Hanna Kolb, Sofie Krehl, Elisabeth Schicho und Steffi Böhler bei den Damen sowie Thomas Bing bei den Herren die Viertelfinalläufe am Nachmittag. Insgesamt waren 18 Deutsche an den Start zur Auftakt-Etappe der elften Tour de Ski gegangen, nachdem Sebastian Eisenlauer wegen einer Erkrankung bereits die Heimreise antreten musste. Nicht qualifiziert haben sich mit Nicole Fessel, Tim Tscharnke und Jonas Dobler auch die drei DSV-Läufer, denen man gute Platzierungen in der Gesamtwertung zutraut. "Ich bin ganz schnell festgegangen, habe in der zweiten Runde am Anstieg fast gestanden. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe gut trainiert und fühle mich in Form", sagte Fessel.