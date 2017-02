später lesen Skispringen in Sapporo Wellinger Zweiter – Eisenbichler bei Sturz unverletzt FOTO: afp, KIT FOTO: afp, KIT Teilen

Skispringer Andreas Wellinger hat in Sapporo seinen dritten Weltcup-Sieg nur knapp verpasst. Beim Sieg des polnischen Olympiasiegers Kamil Stoch wurde der 21-Jährige aus Ruhpolding am Sonntag Zweiter und zeigte sich knapp zwei Wochen vor WM-Beginn erneut in Topform.