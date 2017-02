später lesen Zu starker Wind Skisprung-Weltcup auf Kleinschanze verlegt 2017-02-16T10:00+0100 2017-02-16T10:00+0100

Wegen zu starken Windes ist der Skisprung-Weltcup in Pyeongchang von der Großschanze auf den kleinen Olympia-Bakken verlegt worden. Der letzte Wettbewerb vor den in der kommenden Woche beginnenden Weltmeisterschaften in Lahti soll planmäßig um 11.00 Uhr gestartet werden. Dies teilte der Weltverband FIS am Donnerstag mit.