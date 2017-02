später lesen Zu starker Wind Skisprungtraining der Damen bei WM abgesagt 2017-02-22T12:59+0100 2017-02-22T12:59+0100

Wegen zu starken Windes ist das Skisprung-Training der Damen bei den Weltmeisterschaften in Lahti abgesagt worden. Bei heftigen Windböen wurde die zweite Übungseinheit auf der kleinen Schanze am Mittwoch nach 18 Springerinnen abgebrochen. Am Donnerstag ist die Qualifikation geplant, am Freitag sollen die Medaillen vergeben werden.