Skispringen Takanashi feiert 53. Weltcupsieg

Gesamt-Weltcupsiegerin Sara Takanashi hat die WM-Generalprobe der Skisprung-Damen auf der kleinen Olympia-Schanze in Pyeongchang gewonnen. Die Japanerin feierte am Donnerstag mit Sprüngen auf 99,5 und 97 Meter ihren 53. Weltcupsieg. Zweite wurde ihre Teamkollegin Yuki Ito, die im Finale mit 111 Metern einen Schanzenrekord aufstellte. Auf Rang drei landete die Norwegerin Maren Lundby. In Abwesenheit des deutschen Top-Trios Carina Vogt, Katharina Althaus und Svenja Würth war Ramona Straub erneut beste DSV-Springerin. Die Bayerin kam mit 90 und 92 Metern auf den sechsten Platz. Gianina Ernst wurde Elfte.