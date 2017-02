später lesen Nordische Ski-WM Verletzter Eisenlauer abgereist 2017-02-28T13:35+0100 2017-02-28T13:35+0100

Für Langläufer Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) ist die Nordische Ski-WM in Lahti vorzeitig beendet. Der 26-Jährige hat sich am Sonntag bei seinem Sturz im Teamsprint offenbar schwerer an der Schulter verletzt und ist zu näheren Untersuchungen in die Heimat geflogen. Weil auch ein Einsatz des erkrankten Tim Tscharnke immer unwahrscheinlicher wird, stehen dem DSV vor der 4x10-km-Staffel am Freitag (12.30 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) in Thomas Bing, Jonas Dobler, Florian Notz und Lucas Bögl nur noch vier gesunde Läufer zur Verfügung.