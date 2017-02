später lesen Skisprung-Quali in Sapporo Wellinger überzeugt – Peter Prevc setzt Ausrufezeichen Teilen

Twittern





2017-02-10T11:30+0100 2017-02-10T11:30+0100

Skisprung-Ass Andreas Wellinger (Ruhpolding) hat auch in der Qualifikation zum Weltcup in Sapporo seine starke Form bestätigt. Der 21-Jährige, zuletzt mit fünf Podestplätzen in sechs Springen, kam auf der Okurayama-Schanze wie der ebenfalls vorqualifizierte Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf gute 123,5 m und gehört damit auch im Wettkampf am Samstag (8.30 Uhr MEZ/Eurosport) zu den Favoriten. Die Qualifikation gewann Sloweniens wieder erstarkter Topstar Peter Prevc, der mit 138,0 m mit Abstand die Tagesbestweite erzielte. Richard Freitag (Aue) landete mit 124,5 m auf Platz sechs, der Rest der sechs DSV-Adler fiel allerdings ab. Karl Geiger (Oberstdorf) als 25. sowie mit Ach und Krach auch Team-Olympiasieger Andreas Wank (Hinterzarten) als 39. konnten sich immerhin qualifizieren. Pius Paschke (Kiefersfelden) wurde hingegen nur 45. und muss am Samstag zusehen.