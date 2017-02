Ski alpin, Eisschnelllauf, Nordische Ski-WM: Der Sonntag ist einmal mehr Wintersport-Tag. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Skispringen +++

Deutschland verteidigt WM-Titel

Die deutschen Skispringer haben bei der WM in Lahti ihren Titel im Mixed souverän verteidigt. Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Weltmeisterin Carina Vogt und Svenja Würth holten mit 1035,5 Punkten überlegen Gold vor Österreich um den neuen WM-Champion Stefan Kraft (999,3). Bronze ging im heftigen Schneetreiben an Japan (979,7).

"Alle vier haben eine Top-Leistung geboten. Die Medaillen zuvor im Einzel haben natürlich alles leichter gemacht", sagte Bundestrainer Werner Schuster. Vogt hatte bereits am Freitag überraschend ihren WM-Titel von 2015 verteidigt, Wellinger und Eisenbichler 24 Stunden später Silber und Bronze hinter Kraft geholt. Die Dominanz im "gemischten Vierer" am Sonntag war erdrückend: Das überlegene DSV-Quartett lag nach allen acht Durchgängen in Führung.

+++ Skispringen +++

Deutsches Mixed-Team führt zur Halbzeit

Die deutschen Skispringer liegen beim Mixed-Wettbewerb der Weltmeisterschaften in Lahti auf Goldkurs. Nach dem ersten Durchgang führen Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Weltmeisterin Carina Vogt und Svenja Würth mit 508,6 Punkten klar vor Österreich (490,7). Dritter ist Japan mit 482,2 Zählern. Das Mixed steht erst zum dritten Mal auf dem WM-Programm, die bisherigen Sieger heißen Japan (2013) und Deutschland (2015).

+++ Bob +++

Doppel-Gold durch Friedrich und Lochner

Angeführt von Francesco Friedrich (Oberbärenburg) und Johannes Lochner (Stuttgart) haben die deutschen Bob-Piloten bei der Heim-WM am Königssee Geschichte geschrieben. Zweier-Champion Friedrich und Lochner waren nach vier Läufen exakt zeitgleich, damit gab es erstmals in der WM-Geschichte zwei Weltmeister im Viererbob. Dahinter komplettierte Nico Walther (Oberbärenburg) das Podest. Auch drei männliche Piloten einer Nation auf dem Treppchen hatte es in der 93-jährigen WM-Geschichte nie gegeben, weder im Vierer- noch im Zweierbob.

+++ Nordische Kombination +++

Deutsches Team holt wie erwartet WM-Gold

Die deutschen Kombinierer haben bei der WM in Lahti ihren Titel im Team-Wettbewerb erfolgreich verteidigt und damit das dritte Gold für den DSV in Finnland geholt. Nach einem Sprung-Durchgang und der Langlaufstaffel lagen Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt), Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal), Fabian Rießle (Breitnau) und Einzel-Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) deutlich vor Norwegen und Österreich.

+++ Ski alpin +++

Stuhec gewinnt Kristallkugel in der Kombination

Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien hat zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Kristallkugel im Weltcup gewonnen. Bei der letzten Alpinen Kombination des WM-Winters wurde die Skirennfahrerin in Crans Montana Dritte und gewann die Disziplinwertung mit 20 Punkten Vorsprung auf Federica Brignone. Die Italienerin belegte am Sonntag in der Schweiz nach dem Super-G und dem Slalom mit 0,70 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Amerikanerin Mikaela Shiffrin Rang zwei.

Beste Deutsche war Marlene Schmotz auf Rang 14. Ein besseres Resultat war der 22 Jahre alten Sportlerin vom SC Leitzachtal im Weltcup noch nie gelungen. Patrizia Dorsch kam auf Platz 22. Lena Dürr zeigte nach einem 17. Rang im Super-G auch im Slalom zunächst eine gute Fahrt, schied nach der zweiten Zwischenzeit aber aus.

+++ Rodeln +++

Deutsche Teamstaffel siegt zum Abschluss

Die deutschen Rennrodler haben das erfolgreiche Weltcup-Finale im sächsischen Altenberg mit dem Sieg in der Teamstaffel gekrönt. Natalie Geisenberger (Miesbach), Felix Loch (Berchtesgaden) und Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) im Doppelsitzer siegten vor Lettland und Russland.

Damit gewannen die Athleten des deutschen Verbandes BSD drei von vier Rennen des Altenberg-Wochenendes, bei den Frauen feierten sie sogar einen deutschen Dreifachtriumph. Im Team war es der vierte Saisonsieg im sechsten Rennen. Zudem hatte die Staffel in der Besetzung Tatjana Hüfner (Blankenburg), Johannes Ludwig (Oberhof) und Eggert/Benecken Ende Januar im österreichischen Igls den WM-Titel gewonnen.

+++ Langlauf +++

Deutsches Duo Siebter – Russland profitiert von Sturz

Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer sind am Sonntag im Teamsprint der Langläufer bei der WM in Lahti auf Rang sieben ins Ziel gekommen. Das deutsche Duo hatte keine Chance, in den Medaillenkampf eingreifen zu können. Weltmeister wurde überraschend das russische Duo Nikita Krjukow und Sergej Ustjugow, das auch von einer Rempelei der führenden Norweger mit den Finnen profitierte. Die Russen gewannen vor Italien mit Dietmar Nöckler und Federico Pellegrino. Die Finnen Sami Jauhojärvi und Ivo Niskanen konnten noch den dritten Rang sichern.

+++ Ski alpin +++

Jansrud sichert sich Kristallkugel im Super-G

Skirennfahrer Kjetil Jansrud hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die Kristallkugel im Super-G gewonnen. Im vorletzten Weltcup-Rennen in dieser Disziplin reichte Jansrud vor heimischem Publikum in Kvitfjell am Sonntag Rang sieben. Sein Teamkollege Aleksander Aamodt Kilde kann beim Finale den Rückstand in der Disziplinwertung nicht mehr aufholen. Kilde war nach 30 gestarteten Fahrern Vierter der Tageswertung.

Die beste Fahrt in Norwegen gelang Peter Fill aus Italien. Der Südtiroler distanzierte den Österreicher Hannes Reichelt um 0,10 Sekunden. Rang drei ging an Super-G-Weltmeister Erik Guay aus Kanada.

+++ Langlauf +++

Böhler/Fessel Sechste – Norwegen holt Gold

Steffi Böhler (Ibach) und Nicole Fessel (Oberstdorf) haben bei der Nordischen WM in Lahti im Teamsprint die ersehnte Medaille für die deutschen Skilangläufer klar verpasst. Das DSV-Duo landete im Finale auf Platz sechs und hatte 11,1 Sekunden Rückstand auf Bronze.

Den Sieg sicherten sich die favorisierten Norwegerinnen Heidi Weng und Maiken Caspersen Falla, die bereits den Einzelsprint gewonnen hatte, vor den Russinnen Julija Belorukowa und Natalia Matwejewa (+5,6) sowie den US-Amerikanerinnen Sadie Bjornsen und Jessica Diggins (+18,4).

+++ Nordische Kombination +++

Deutsche Staffel auf Goldkurs

Die deutschen Kombinierer liegen bei der WM in Lahti im Teamwettbewerb klar auf Goldkurs. Eric Frenzel, Björn Kircheisen, Fabian Rießle und Einzel-Weltmeister Johannes Rydzek gehen nach vier starken Sprüngen mit einer deutlichen Führung in den entscheidenden Skilanglauf über 4x5 Kilometer (14.30 Uhr MEZ/ZDF und Eurosport). Der Vorsprung auf Japan und Frankreich beträgt 44 Sekunden, die ärgsten Konkurrenten Österreich (+1:05 Minuten) und Norwegen (+1:07) folgen auf den Rängen vier und fünf.

Frenzel (Oberwiesenthal) sorgte im Schneegestöber mit 100,0 m für den weitesten Sprung des Tages. "Der war sehr ordentlich, ich hab den gut erwischt. Das ist für uns eine tolle Ausgangsposition", sagte der Sachse im ZDF. Rießle meinte bereits: "Jetzt schauen wir, dass wir Gold nach Hause bringen. Das ist unser großes Ziel."

+++ Rodeln +++

Geisenberger gewinnt Weltcup-Finale

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hat das Weltcup-Finale im sächsischen Altenberg bei einem deutschen Dreifachtriumph für sich entschieden. Die 29-Jährige gewann das letzte Rennen der vorolympischen Saison vor Tatjana Hüfner (Blankenburg) und Dajana Eitberger (Ilmenau).

Es war Geisenbergers fünfter Erfolg in diesem Jahr und ihr insgesamt 38. Weltcup-Sieg im Einzel, wodurch sie nun alleinige Rekordhalterin vor ihrer Dauerrivalin Hüfner (37) ist. Julia Taubitz (Oberwiesenthal) fuhr auf Platz sieben.

+++ Langlauf +++

Böhler und Fessel im Sprint-Finale

Die Skilangläuferinnen Steffi Böhler (Ibach) und Nicole Fessel (Oberstdorf) haben bei der Nordischen WM in Lahti das Finale im Teamsprint erreicht. Das DSV-Duo belegte in seinem Vorlauf Platz zwei hinter Schweden und schaffte damit direkt den Einzug in die Entscheidung der besten Zehn ab 12.30 Uhr MEZ.

Den ersten Vorlauf hatten die favorisierten Norwegerinnen mit Sprint-Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla und Weltcup-Spitzenreiterin Heidi Weng vor Finnland gewonnen.

+++ Ski alpin +++

Stuhec vor Weltcup-Sieg

Ski-Rennläuferin Ilka Stuhec steht vor dem Gewinn ihrer ersten Weltcup-Kugel. Bei der Kombination in Crans-Montana/Schweiz liegt die Abfahrtsweltmeisterin nach dem Super-G auf Rang zwei hinter Sofia Goggia (Italien) und hat damit die besten Chancen auf den Gewinn der Gesamtwertung in dieser Disziplin.

Einzuholen ist Stuhec im Kombinations-Weltcup allenfalls noch von Federica Brignone: Die Italienerin hat vor dem Slalom (13.30 Uhr) als Siebte allerdings schon einen Rückstand von 1,29 Sekunden auf die Slowenin.

+++ Skeleton +++

Jungk holt erste WM-Medaille seit fünf Jahren

Axel Jungk (Oberbärenburg) hat den deutschen Skeleton-Männern die erste WM-Medaille seit fünf Jahren beschert. Der 25-Jährige belegte bei der Heim-WM am Königssee den zweiten Platz, nur 0,37 Sekunden trennten ihn am Sonntag nach vier Läufen vom alten und neuen Weltmeister Martins Dukurs. Der Lette feierte seinen insgesamt fünften WM-Titel. Der Russe Nikita Tregubow (+0,54) wurde Dritter.

(sid/dpa)