Im Rheinland schneit es wieder, da ist es ja nur logisch, dass der Wintersport nicht ruht. Wir halten Sie im Wintersport-Telegramm auf dem Laufenden.

+++ Langlauf +++

Parmakoski gewinnt Langlauf-Weltcup im Massenstart

Krista Parmakoski hat den Langlauf-Weltcup im Massenstart über 10 Kilometer klassisch gewonnen. Die Finnin setzte sich am Samstag in Falun nach 26:00,5 Minuten um zwei Zehntelsekunden vor der achtmaligen Olympiasiegerin Marit Bjørgen aus Norwegen durch.

Dritte wurde die Norwegerin Ingvild Flugstad Oestberg, die nun sogar auf den Gewinn des Gesamtweltcups hoffen kann. Vor dem abschließenden Handicaprennen am Sonntag verkürzte die Gesamtzweite den Rückstand auf ihre in Führung liegende Teamkollegin Heidi Weng, die nur 22. wurde, auf 107 Punkte. Im letzten Saisonrennen werden noch maximal 250 Zähler vergeben.

Beste deutsche Läuferin war am Samstag Katharinna Hennig, die 32,8 Sekunden nach der Siegerin als 15. ins Ziel kam. Victoria Carl (+59,6) wurde 28., Stefanie Böhler landete mit einem Rückstand von 1:42,9 Minuten nur auf Rang 43. Sandra Ringwald war nicht am Start.

+++ Snowboard +++

Jörg siegt in Abwesenheit von Ledecka

Selina Jörg hat elf Jahre nach ihrem Premierensieg den zweiten Weltcup-Erfolg gefeiert. Die 30 Jahre alte Olympia-Zweite aus Sonthofen setzte sich beim Parallel-Slalom in Winterberg im Finale gegen die Russin Alena Sawarsina durch.

Für Jörg war es die achte Podestplatzierung im Weltcup, die vierte allein in diesem Winter. Ihren bislang einzigen Sieg hatte sie im Januar 2007 im Schweizer Nendaz ebenfalls im inzwischen nicht mehr olympischen Parallel-Slalom geholt. Bei winterlichen Verhältnissen am Poppenberg im verschneiten Hochsauerland war Jörg bereits in der Qualifikation die Schnellste im Feld. Die Tschechin Ester Ledecka, Olympiasiegerin im Parallel-Riesenslalom und Gewinnerin des Gesamtweltcups, hatte wegen Rückenproblemen auf das letzte Einzelrennen der Saison verzichten müssen. Den Saisonabschluss bildet am Sonntag ein Team-Wettbewerb.

+++ Ski alpin +++

Shiffrin führt im letzten Slalom der Weltcup-Saison

Mikaela Shiffrin steht beim letzten Weltcup-Slalom des Winters vor ihrem 43. Weltcup-Sieg. Beim Saison-Finale im schwedischen Are führt die Gesamtweltcupsiegerin aus den USA am Samstag nach dem ersten Lauf mit fast einer halben Sekunde Vorsprung vor Bernadette Schild aus Österreich. Dritte ist Petra Vlhova aus der Slowakei.

Die deutschen Skirennfahrerinnen zeigten auf der WM-Strecke von 2019 ein weiteres Mal eine durchwachsene Leistung und haben vor dem zweiten Durchgang kaum Chancen auf ein Spitzenresultat. Lena Dürr kam mit 2,37 Sekunden Rückstand auf Shiffrin ins Ziel und ist 15., Marina Wallner schied wenige Meter vor dem Ende aus.

+++ Nordische Kombination +++

Rießle gewinnt erstmals Weltcup-Springen

Team-Olympiasieger Fabian Rießle hat erstmals ein Springen bei einem Weltcup in der Nordischen Kombination gewonnen und steht vor seinem zweiten Sieg nacheinander. Beim Heim-Weltcup in Klingenthal kam der Schwarzwälder am Samstag mit verkürztem Anlauf auf 139,5 Meter und geht mit 21 Sekunden Vorsprung vor Weltcup-Spitzenreiter Akito Watabe in den 10-Kilometer-Lauf am Nachmittag. Watabe sprang 137,5 Meter.

Dritter mit einem Rückstand von 25 Sekunden ist der Finne Eero Hirvonen, der die Tagesbestweite von 142,5 Metern markierte. Die Einzel-Olympiasieger Eric Frenzel und Johannes Rydzek gehen mit guten Chancen auf Podestplätze als Sechster und Siebter und Rückständen von 41 beziehungsweise 46 Sekunden in die Loipe. Auch Manuel Faißt als Achter und Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger als 13. haben gute Ausgangspositionen.

+++ Ski alpin +++

Hirscher vor Rekordsieg

Doppel-Olympiasieger Marcel Hirscher ist auf dem besten Weg zur nächsten historischen Bestmarke. Der Gesamtweltcupsieger aus Österreich liegt beim letzten Weltcup-Riesenslalom der Saison in Are/Schweden vor dem Finale wie gewohnt in Führung. Sollte er diese behaupten, würde Hirscher mit seinem 13. Saisonsieg den Rekord von Ingemar Stenmark (Schweden/1979) und seinem Landsmann Hermann Maier (2001) einstellen. Alexander Schmid (Fischen/2,34), einziger für das Weltcup-Finale der besten 25 Riesenslalomfahrer qualifizierter Deutscher, belegt zunächst Rang 17.

(can/dpa/sid)