Nach den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang kämpfen die Wintersportler jetzt schon wieder im Weltcup um Punkte und Platzierungen. Wir halten Sie im Wintersport-Telegramm auf dem Laufenden.

+++ Ski alpin +++

Dreßen auch im Super-G stark

Skirennfahrer Thomas Dreßen hat einen Tag nach seinem Sieg in der Abfahrt mit dem besten Super-G-Resultat seiner Weltcup-Karriere nachgelegt. In Kvitfjell kam Dreßen am Sonntag auf den geteilten achten Platz. Auf Kjetil Jansrud fehlten ihm und dem Österreicher Max Franz je 0,57 Sekunden. Der Norweger sicherte sich durch den Sieg vor Beat Feuz aus der Schweiz und dem mit Startnummer 49 überraschend starken Franzosen Brice Roger vorzeitig die kleine Kristallkugel für die Super-G-Wertung. Andreas Sander war 0,01 Sekunden langsamer als Dreßen und kam auf den ordentlichen zehnten Platz. Josef Ferstl wurde 25. wie in der Abfahrt am Samstag.

+++ Skispringen +++

Vogt und Althaus verpassen das Podest

Die deutschen Skispringerinnen haben einen Podestplatz beim Weltcup in Oslo verpasst. Beim überlegenen Sieg von Lokalmatadorin Maren Lundby belegte Weltmeisterin Carina Vogt den fünften und Olympia-Silbergewinnerin Katharina Althaus den sechsten Platz. Die Oberstdorferin Althaus hatte zuvor bei allen zehn Weltcups, an denen sie teilgenommen hatte, einen Platz auf dem Podium belegt. Die bereits als Gesamtweltcup-Siegerin feststehende Lundby sprang am Sonntag auf 134 und 126 Meter und distanzierte damit einmal mehr deutlich die Konkurrenz. Zweite wurde die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz, Dritte Yuki Ito aus Japan.

Althaus ist der zweite Platz im Gesamtweltcup trotzdem kaum noch zu nehmen. Beim Saisonfinale in zwei Wochen in Oberstdorf kämpft die 21-Jährige mit ihren Sprungkolleginnen letztmals in diesem Winter um Podestplätze. Schon im kommenden Jahr könnten die Frauen dann häufiger auf den gleichen Schanzen wie die Männer springen. Einen entsprechenden Vorschlag kündigte FIS-Renndirektor Walter Hofer vor dem Weltcup in Oslo an.

+++ Eiskunstlauf +++

13 Jahre alte Trusowa zeigt zwei Vierfach-Sprünge

Eine 13-jährige Russin hat als erste Eiskunstläuferin zwei vierfache Sprünge in einer Kür gezeigt. Alexandra Trusowa gewann mit je einem vierfachen Salchow und Toeloop die Juniorenweltmeisterschaft in der bulgarischen Hauptstadt Sofia und holte 225,52 Punkte. Die Moskauerin ist auch die erste Frau, die einen vierfachen Toeloop im Wettkampf zeigte. Bis dato war die Japanerin Miki Ando die einzige Eiskunstläuferin, der ein Vierfachsprung gelungen war, und zwar ein Salchow im Jahr 2002.

EM-Teilnehmerin Lea Johanna Dastich aus Dresden wurde bei der Junioren-WM Zehnte mit 164,34 Punkten - und hatte rund 60 Zähler weniger als die Siegerin, die zusammen mit Olympiasiegerin Alina Sagitowa trainiert.

(can/sid/dpa)