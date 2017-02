Sein Weltcub-Debüt gab er am 30. Dezember 2011 beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Er gewann das K.o.-Duell mit Deutschlands Skisprung-Star Martin Schmitt und schaffte es auf Anhieb in den zweiten Durchgang und somit in die Punkte. Doch lange war er kein Kandidat für das Podest.

Sein Weltcub-Debüt gab er am 30. Dezember 2011 beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Er gewann das K.o.-Duell mit Deutschlands Skisprung-Star Martin Schmitt und schaffte es auf Anhieb in den zweiten Durchgang und somit in die Punkte. Doch lange war er kein Kandidat für das Podest. weniger